En Estados Unidos hace un frío del "carajo", comenta Dani Mateo con los colaboradores de Zapeando, e informa que están sufriendo las consecuencias del ciclón bomba que afecta a todo el país. "Sobre todo a la zona este", informa. Y, es que, los vientos polares y tormentas de nieve están cubriendo calles y casas. "El clima está siendo tan extremo que ha conseguido lo nunca visto, enfadar a un reportero", avanza el presentador.

"Me siento igual que hace 8 minutos cuando me has preguntado", respondía el periodista al presentador cuando le daba paso. "Como todo el deporte se ha cancelado para los próximos dos días, no hay nada mejor que pedirle al chico de los deportes que venga 5 horas antes de la que se suele despertar". "Cada vez estoy más y más irritado", se quejaba, para luego continuar asegurando que está seguro de que los chicos del equipo "añadieron una hora extra al programa solo porque a alguien le gusta torturarme". Puedes ver sus críticas virales, que llevan a Dani Mateo a pensar que quiere ir a "las barricadas", en el vídeo principal de la noticia.