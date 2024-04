A pesar de la oposición de Dani Mateo, Zapeando no ha podido obviar la victoria del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona este fin de semana. Miki Nadal, hincha merengue, no disimula su felicidad por la victoria de su equipo. El presentador no ha querido hablar mucho del partido pero sí que destaca la broma que uno de los jugadores del club blanco hizo a un policía antes de salir al campo.

Mientras se preparaba para salir al campo, el jugador merengue Antonio Rüdiger decidió asustar a un Policía Nacional que estaba en el túnel de vestuarios. El oficial, lejos de asustarse, tampoco cambió su gesto y tan solo le dedicó una tímida sonrisa al jugador. Su compañera, al otro la del túnel, rio la ocurrencia del jugador.

La broma, finalmente, terminó bien ya que el jugador decidió regalarle la camiseta al Policía como recuerdo del encuentro. "Si el policía es madridista, se lleva un pedazo de detalle", afirma Dani. Isabel Forner comenta, además, que Rüdiger ha caído muy bien en el equipo ya que es un chico muy divertido.