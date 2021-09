Boticaria García ha visitado el plató de Zapeando para hablar sobre los productos que ayudan a dejar de fumar, como los parches o los chicles de nicotina.

Respecto al chicle, ha explicado que es importante masticarlo durante 20 o 30 minutos, aunque pique, y una vez se haya quedado sin sabor, escupirlo. En este sentido, ha advertido de que "si te tragas el chicle, la nicotina pasa al estómago, donde se inutiliza debido a los ácidos, aunque también puede generar malestar".

Marian García también ha recordado en el programa que es importante dejar por completo el tabaco y no fumar durante los tratamientos. Tampoco es recomendable tomar menor cantidad de chicles que la recomendada por el especialista porque puede ser que el cuerpo no reciba "suficiente nicotina" y se corra el riesgo de "que no sea eficaz y volver a fumar".

