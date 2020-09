Boticaria García visita el plató de Zapeando para presentar un ranking que ha preparado sobre la eficacia de las mascarillas. De menor a mayor, la experta explica cuál es tu protección frente al coronavirus según el tipo de mascarilla que lleves.

-La mascarilla con válvula, una que parecía guay y ha resultado ser una egoísta de manual: Ya lo avanzó Boticaria García al inicio de la pandemia, en las mascarillas con válvulas el aire exhalado sale a través de las mascarillas como muestra la zapadora en el vídeo. Y es que filtran el aire de entrada, pero no de salida, es decir, protege al que lleva la mascarilla, pero no al resto. Por eso, estas mascarillas, llamadas 'egoístas', se han llegado a prohibir en algunas Comunidades como Madrid.

-La mascarilla de tela con filtro desechable: Con sus 30 gramos de peso, al principio se pensaba que este tipo de mascarilla eran buenas, pero con el tiempo se han creados mejores mascarillas, como las homologadas, que no necesitan ningún filtro. Además, con filtro desechable, puedes respirar peor y no se garantiza las propiedades. Por último, Boticaria afirma que los filtros homologados para mascarillas higiénicas no existen porque no se puede garantizar la seguridad final de esta mascarilla ya que depende de su tela.

-La mascarilla higiénica homologada: Son de tela y hay tres tipos de mascarillas homologadas aconsejadas para la población sana o asintomática. Primero están las homologadas, que cumplen la norma UNE0065, luego las que no cumplen las norma completa, y, por último, las que no cumplen nada de la norma. Según el material de la tela, cumplen unos parámetros concretos que van variando con los lavados, por eso, unas mascarillas higiénicas aguantan más o menos lavados dependiendo de los materiales. Todo ello, lo pone en su etiqueta.

Finalmente, Boticaria García explica que las mascarillas quirúrgicas y las FFP2 y FFP3 son las mejores. Las quirúrgicas, que se encuentran en el número dos del ranking, son las que recomienda el Ministerio para las personas enfermas. Eso sí, la experta afirma que cuando se compremos una caja debe tener el marcado 'C' en su caja y la etiqueta UNE-EN 14683 y su duración es de cuatro horas, igual que las higiénicas. Además, son las que usa la mayoría de la población.

Por último, como las mascarillas más seguras están las FFP2 y FFP3, son las que protegen tanto a la persona que las lleva como al resto y son las que el Ministerio recomienda para las personas que están en contacto con el virus, como el personal sanitario. Finalmente, Boticaria insiste en que "lo importante es llevar la mascarilla": "Es mejor comprar una higiénica y lavarla cada cuatro horas que tener una FFP2 y no lavarla en meses".

