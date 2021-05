Boticaria García visita el plató de Zapeando para despejar las dudas que existen sobre el plan de vacunación en 'El quiz show de la pandemia', donde la experta responde a todas las preguntas de los zapeadores. Por ejemplo, ¿hay que tomar un paracetamol antes de vacunarse para evitar los efectos secundarios?

Aunque a finales de marzo el Ministerio de Sanidad habló sobre ello haciendo referencia a un documento de 'The lancet', "el Hola de la Ciencia", para aligerar los síntomas, desde la Sociedad Medicina Familiar y Comunitaria afirma que no hace falta. "Dicen que si tienes molestias tras la vacuna se puede tomar paracetamol porque no afectará a la inmunidad de la vacuna, pero que no hace falta tomarlo de manera sistemática", explica Boticaria. Pero, ¿y una aspirina para mejorar la circulación para evitar trombos? La experta da las claves en el vídeo principal de esta noticia.

¿Se pueden intercambiar vacunas?

Boticaria García resuelve todas las dudas sobre el plan de vacunación en este vídeo de Zapeando. ¿Se pueden intercambiar vacunas? ¿Es conveniente ponerse la segunda dosis si se ha tenido reacción con la primera vacuna?