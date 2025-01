Boticaria García, tajante sobre la miel de manuka: "No te engañes pensando que porque te clavan 120 pavos tiene más poder"

Boticaria García analiza en Zapeando algunos alimentos que antes eran saludables y ahora no, según la FDA de EEUU. Entre ellos está la miel, de la que asegura que "no podemos endiosar un alimento con un 80% de azúcar".

Boticaria Garcia analiza hoy en Zapeando la actualización de la definición de saludable por parte de la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, que después de décadas ha actualizado su lista, en la que entran nuevos alimentos que antes no eran considerados 'healthy' y han salido otros.

Uno de los que ha pasado al 'lado oscuro' de la comida es la miel. 'Boticaria' explica en el vídeo sobre estas líneas que ante esta cuestión "no hay duda", pues ya existe un informe de la OMS de hace 10 años que dejaba claro que los azúcares de la miel son como los del azúcar blanco.

En este sentido, la experta señala que "el 80% de un bote de miel es azúcar, luego tiene un 17% de agua". Solo el 2 o 3% son vitaminas, por lo que "no justifica que te casques 80% de azúcar". Si embargo, comenta que "si en todo el día te tomas una cucharada de miel y no tomas más azúcar, tampoco te va a pasar nada malo". Por todo ello, concluye que "no podemos endiosar un alimento con un 80% de azúcar".

Pero ¿es cierto que es buena para la tos o la afonía? En este sentido, 'Boticaria' asegura "para eso sí que se ha visto que útil", pues tiene cualidades demulcentes, o que "te acarician la garganta". En el caso de la miel de manuka, cuyo tarro cuesta 120 euros, afirma que "puede tener compuestos beneficiosos, pero de ahí a pregonar todas las bondades que le atribuyen, pues no". "No te engañes pensando que porque te clavan 120 pavos tiene más poder", sentencia.