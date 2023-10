Boticaria García habla en Zapeando de algunos alimentos que no solemos incorporar de manera habitual a nuestra dieta y que son muy ricos a nivel nutricional. Uno de estos alimentos son los berros, un vegetal muy beneficioso para la salud.

Como cuenta la farmacéutica, "el berro es una joyita muy desconocida". Boticaria argumenta que este alimento "tiene fibra, folatos, vitaminas C y A, calcio y hierro". Destaca, especialmente, por su contenido en vitamina C ya que, como explica la farmacéutica, "con 100 gramos de berros tienes el 38% de la ingesta diaria recomendada de esta vitamina para hombres y mujeres de 20 a 39 años que hagan actividad física normal".

El berro, como explica, tiene además mucho hierro, pero hace una puntualización. El hierro de este vegetal, y el presente en otras hojas verdes, no es un hierro hemo. Como expone, "los animales tienen un hierro hemo que tiene como un flotador que le ayuda a protegerse y a absorberse en la mayor cantidad posible", y añade, "el hierro no hemo se va degradando y se absorbe mucho menos". Por eso, como indica, "cuando alguien compara el hierro de la carne con el hierro de un vegetal esa comparación no vale ya que no se absorbe igual".