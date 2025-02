Boticaria García desvela cuál es la causa más frecuente de la disfunción eréctil

La disfunción eréctil es un trastorno que, como apunta María Gómez, "pocos hombres reconocen haber sufrido". La zapeadora expone que, según un estudio del año 2010, "uno de cada cinco hombres españoles, de entre 25 y 70 años, sufre disfunción eréctil". Pero, ¿por qué aparece? Boticaria García visita Zapeando para dar más información sobre este trastorno.

La farmacéutica indica que la disfunción eréctil aclara que la causa más frecuente "es un problema en los vasos sanguíneos". "¿Dónde está el problema? En lo que se llaman las arterias cavernosas del pene", añade Boticaria. Entre los causantes de estos problemas están "el tabaco, la diabetes o por hacerse mayor". "El envejecimiento hace que las arterias no se dilaten bien y no se relaje correctamente el músculo liso", detalla la farmacéutica. "Cuando se tienen que abrir las compuertas y meter sangre con presión... se limita la cantidad de sangre que puede llegar al pene", añade Boticaria, "vamos, que el motor no funciona".

Mucha gente cree que la disfunción eréctil está relacionada con la falta de testosterona. La farmacéutica aclara que la falta de esta hormona "puede disminuir la libido y causar disfunción eréctil, pero, administrar testosterona no cura por si sola la disfunción eréctil, suele haber otras causas asociadas como causas vasculares o neurológicas".