La escritora inglesa y autora de la saga 'Harry Potter', J.K. Rowling, vuelve a abrir el debate en redes con un tuit en el que comentaba que, según había leído en una revista científica mientras se documentaba para uno de sus libros, aquellas personas que habían recibido transfusiones de sangre del sexo opuesto tuvieron peores resultados.

Sin embargo, Boticaria García lo desmiente y asegura que "el sexo del donante de sangre no tiene ningún efecto sobre la supervivencia de los receptores de transfusiones". Es la conclusión de un ensayo clínico que se hizo en más de ocho mil pacientes y que se publicó en 'The New England Journal of Medicine'.

"La prefiero cuando habla de magos", reconoce, ycree que estas declaraciones de Rowling se deben a que "tiene mucho dinero y se aburre".