Boris Izaguirre ha visitado La Resistencia y ha rememorado uno de sus grandes hits para los más "nostálgicos", comenta Dani Mateo. Y, es que, cuando estaba en 'Crónicas Marcianas' y era una de las estrellas del programa siempre hacía dos cosas: una era mandar parar unas imágenes y la otra bajarse los pantalones. Pues fue esto último lo que recordó en el programa de Broncano.

El colaborador estaba rememorando el momento en el que Yolanda Ramos "se sacó los senos" y esto le recordó a cuando se bajaba los pantalones delante de la audiencia de Crónicas. "Ya no lo hago porque me he prohibido hacerlo porque estoy en la peor etapa de mi vida", comentaba el venezolano. Sin embargo, el público empezó a corearle y a Boris le faltó tiempo para hacerlo. "Soy un chico muy fácil", comentaba después de hacerlo. "No te has resistido mucho", recalcaba David Broncano.

Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia: "No pierde ni el glamour ni con los pantalones bajados", no puede evitar reaccionar Isabel Forner al verle. Por su parte, Dani Mateo, opina que la vida es "muy injusta": "Hago yo eso y parezco un pervertido, lo hace Boris y parece el muñeco de una tarta de bodas".