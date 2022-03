Mamen Mendizábal desvela en Zapeando detalles de los sorprendentes 'encuentros inesperados' como la amistad de Junqueras y Vaquerizo: "No sé si a Oriol le sigue doliendo la cara de los besos que le ha dado Mario". Además, la presentadora avanza otros llamativos encuentros que habrá en su nuevo programa en laSexta, 'Encuentros inesperados'.

Por otro lado, antes de terminar la entrevista en directo, la periodista lanza un reto a Cristina Pedroche sobre su próximo look de las Campanadas: "Mi estilista ha puesto en el camerino mi look de mi promo loca que cree que le puede representar un reto de cara a las Campanadas del año que viene". "Lo he visto, estabas increíble, me gusta", destaca la zapeadora cuando Mamen Mendizábal le muestra su look de 'Superwoman'. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.