Una niña se ha vuelto viral en redes sociales por sus curiosos juguetes favoritos. Y, es que, a pesar de tener solo tres años no tiene miedo a nada, por eso es capaz de "pasear tranquilamente con su carrito por un centro comercial a sus dos muñecos diabólicos", presenta Miki Nadal el vídeo, que muestra sus terroríficas caras y los describe como "vástagos de Belcebú".

"No descarto que el bebe venga con sus propios complementos: un biberón de sangre de ángeles para alimentarle y una botella de agua bendita para cuando le entren las posesiones", no puede evitar comentar. Por su parte, y tras escuchar los sonidos diabólicos que emite el muñeco, Dani Mateo reacciona: "El muñeco da miedo, pero la niña no se queda atrás". Una afirmación con la que Lorena Castell no puede estar más de acuerdo: "¡Qué creepy!".