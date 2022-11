Beret visita el plató de Zapeando para presentar su nuevo disco, 'Resilencia', que sale este viernes día 11 y que tiene temas tan potentes como 'Mirando a la luna'. El videoclip de esta canción, que realiza junto al grupo mexicano Reik, lo puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero, ¿cómo funcionan las colaboraciones? ¿cuando hace el disco ya sabe a quién le gustaría tener, le proponen nombres o va eligiendo? "Yo no tengo ni idea", explica el artista, que confiesa que a lo que se dedica es a hacer "canciones hasta que llega un momento" que se da cuenta de que debe hacer un disco con las canciones que tiene. "Si tuviese que ponerme a editar un disco, no haría uno como este en el que entran Estopa, Omar Montes o Malú, que parece más un experimento social que un disco", destaca Beret, que destaca que eso "es lo bonito": "He mimado casa canción de forma independiente". Puedes ver su entrevista en el vídeo de arriba.