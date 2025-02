Así ha sido el ataque de risa de Cristina Pedroche jugando al Pictionary: "Creo que he manchado y todo..."

Los zapeadores se han enfrentado a un nuevo juego. En esta ocasión, se han animado a jugar al Pictionary, un juego en el que, por parejas, deberán adivinar películas gracias a los dibujos de su compañero. En esta ocasión, Cristina Pedroche y Nacho García han formado una de las parejas mientras que Quique Peinado se ha unido a Maya Pixelskaya.

Las primeras rondas del juego han provocado que ambos equipos empaten con cuatro aciertos cada uno, por eso, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Dani Mateo propone hacer una última ronda de desempate. Los primero en enfrentarse a esa ronda final son Cristina y Nacho. Nacho es el encargado de dibujar y Cristina debe adivinar las películas que el zapeador va a dibujar.

Nacho comienza a dibujar figuras humanas. "Un bebé, niño, niña", le dice Cristina. El zapeador sigue dibujando más figuras femeninas y una línea que Cristina asocia a un precipicio. "No es mala, no es mala, Nacho", le dice Dani. "¡Mujeres al borde del precipicio!", grita Cristina. La película que debe adivinar es 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', por ello, Nacho sigue insistiendo para que su compañera la adivine.

A Cristina le da un gran ataque de risa al darse cuenta de que el título no es ese. "Oye, que al final me voy a mear", se queja. "Mujeres al borde de un ataque de algo", añade la zapeadora entre risas. Finalmente el tiempo termina y no consigue adivinar la parte final del film. "Estoy muy nerviosa", afirma Cristina. "Me he meado... creo que he manchado y todo", añade la zapeadora, lo que provoca las risas de su compañero Nacho.

En el turno del otro equipo, Maya es la encargada de dibujar y Quique adivina las películas. En este caso, la zapeadora consigue que su compañero adivine 'Los lunes al sol' y 'Al otro lado de la cama', lo que ya los convierte en ganadores. "No hace falta hacer el minuto entero, creo yo", afirma García. Finalmente, consiguen un total de cuatro aciertos.

"Antes de decir quién ha ganado", anuncia Cristina, "lo que importa es el entretenimiento". "¿Quién se ha meado aquí que está la marca en el sofá?", añade Pedroche. "Que solo tenemos uno...", se lamenta Dani. "La culpa es mía por haberme puesto tanga", se excusa la zapeadora.