Dani Mateo pregunta a la mesa de Zapeando si les han atracado alguna vez, lo que ha dado pie a todo tipo de historias. Entre ellas la de Thais Villas, que explica cómo consiguió recuperar el bolso que habían sustraído a su madre: "Me acerqué al señor y le dije: creo que usted tiene una cosa que no es suya", explica la zapeadora que además recuerda qué la llevó a enfrentarse al atracador: "Sólo por no oir a mi madre diciendo que tenía que hacerse los carnets o hacerse la tarjeta pensé: tengo que volver a subir a ese autobús y encontrar a esa persona, aunque me mate".

Por su parte, Quique Peinado cuenta cómo le robaron el móvil en el metro, mientras Valeria Ros confiesa el motivo por el que a veces ha tenido problemas en el metro al creer que le están metiendo la mano en el bolso. Sus historias, junto a la de Dani Mateo cuando tenía quince años, en el vídeo sobre estas líneas.