"Vamos con lo último en motor", anuncia Isabel Forner a sus compis de Zapeando. Y, es que, un ingeniero, que se dedica a diseñar vehículos acuáticos, ha creado su nuevo modelo imitando la forma de un tiburón: "Es como un coche deportivo, pero en vez de alerones tiene aletas", explica la periodista de deportes.

"Es un barco y submarino" a la misma vez y lo ha llamado el Jet Shark: "Pisas el acelerador y puedes sentirte como un auténtico tiburón tigre", describe Isabel Forner, pero da la mala noticia de que, a pesar de que les guste, no está en venta. "Es como el barco de Chimo Bayo, es la cosa más macarra que he visto en mi vida", no puede evitar reaccionar Dani Mateo, que provoca las risas del plató de Zapeando, tal y como puedes ver sobre estas líneas.