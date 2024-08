Francia se vuelve a convertir en la capital del cine gracias al Festival de Cannes. En este evento de referencia se van a presentar alguna de las películas más esperadas del año pero también hay lugar para el 'morbo' ya que tanto Angelina Jolie como Brad Pitt presentan películas en el festival.

"No os hagáis ilusiones que no se van a ver", adelanta Graciela Álvarez Lobo. Como indica Alberto Rey, en el festival "han hecho encaje de bolillos para que no coincidan ni un segundo".

"Angelina presenta una película sobre Maria Callas, 'María'", indica el periodista, mientras que "el sábado llega Brad Pitt, no se van a cruzar". Esto contrasta con la primera vez que aparecieron en la alfombra roja del Festival, hace 17 años, donde "todo era glamour y las imágenes dieron la vuelta al mundo". "Y ahora, míralos, no solo no se les puede ver juntos sino que varios de sus hijos se han quitado el apellido Pitt", concluye Alberto.