Así celebran el 31 de diciembre en China: "Se hace muy poco, al día siguiente hay que trabajar"

Aunque la Nochevieja se celebra en muchos lugares del mundo, en China no es una fecha demasiado especial. Jiaping Ma cuenta que, "en el Times Square de Shanghái" se celebra un pequeño espectáculo de fuegos artificiales. "Pero si los inventasteis vosotros", responde Maya Pixelskaya extrañada.

Jiaping aclara que para ellos la fecha más importante es el Año Nuevo chino. "El 31 de diciembre se hace muy poco, al día siguiente hay que trabajar", añade la zapeadora. Jiaping, además, también comparte dónde celebró ella la Nochevieja. "Estuve en Ibiza pero perdiendo mi maleta", relata.

"No tenía ropa para celebrarlo pero me lo he pasado muy bien", añade. A pesar de ello, no le importa ya que más adelante podrá celebrar el Año Nuevo chino y así tiene "doble celebración". "Este año es el año de la serpiente, un pequeño dragón, entonces también es un año de buena suerte", concluye Jiaping.