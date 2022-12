Hace tan solo unos días se hacía viral una azafata por sorprender a los viajeros de su vuelo cantando el 'All I want for Chirtmas is you' de Mariah Carey. "Pues tiene competencia", informa Quique Peinado, que ha encontrado en Twitter la original forma que ha tenido un piloto de anunciar a sus pasajeros que iban a aterrizar en Madrid: "Comandante, fun, fun, fun", cantaba por megafonía, para luego terminar su intervención con un "Ho, ho, ho", al más puro estilo de Papá Noel.

Esto gesto, aparte de provocar las risas entre los viajeros, hizo que el avión estallara en un fuerte aplauso hacia el piloto. "Molaría que se hiciera esto siempre", propone Miki Nadal, que sugiere que también podría hacerse "en malos momentos".