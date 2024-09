En pocas horas se va a celebrar un debate electoral que enfrentará a Donald Trump y Kamala Harris. Para conocer las claves del debate y cómo se está viviendo en Estados Unidos, Zapeando conecta con el periodista Argemino Barro, corresponsal de laSexta en Nueva York. Como indica el periodista, es previsible que esta cita televisiva entre los candidatos a la Casa Blanca tenga mucha audiencia. "El anterior debate tuvo 50 millones de espectadores, este probablemente tenga más", apunta.

En cuanto al debate en sí, se celebra en Filadelfia en los estudios de ABC News. "Empezará a las nueve de la noche, hora local", explica Argemino, "va a durar 90 minutos con dos pausas publicitarias". El debate no tendrá público y solo estarán los dos candidatos y dos presentadores que harán las preguntas. Además, ni Harris ni Trump van a poder llevar ningún tipo de material pero sí tendrán un bloc de notas y un bolígrafo. "Las posiciones han sido elegidas a cara o cruz, y también ha sido elegida de la misma manera la última alocución que van a decir que, en este caso, la va a hacer Donald Trump", añade el periodista.

Dani Mateo pregunta a Barro si la entrada en escena de Elon Musk ha influido en los sondeos. "Los sondeos no creo pero a mí lo que me preocupa es que Donald Trump no reconoció su derrota en 2020 y ahora está ya preparando el camino, las excusas, para no reconocer una posible derrota en 2024", afirma Argemino. "Probablemente Elon Musk esté en ese mismo barco de no reconocer una posible victoria de Kamala Harris", añade.

Cada candidato se está preparando el debate de una manera muy concreta. Kamala ha creado un escenario muy parecido al del debate real y se está enfrentando a una persona que actúa exactamente como Trump. El candidato republicano, por su parte, su preparación es más sencilla ya que está ensayando con sus asesores las preguntas que pueda hacerle Harris sobre sus políticas o sus escándalos.