Silvia Abril ha visitado 'Martínez & Hermanos' y, durante la entrevista, compartió con Dani Martínez una de esas anécdotas que, según Dani Mateo, "cuesta olvidar". Todo ocurrió hace muchísimo tiempo, cuando era una niña y se debatía entre jugar o visitar al señor Roca: "Me gustaba tanto jugar que me parecía una pérdida de tiempo de lo más tonta ir al baño, por eso me hacía caca encima", confesaba.

Para disimularlo, corría con las piernas cruzadas hasta que se "solidificaba un poco" y luego continuaba jugando. Lo más divertido, recuerda Silvia Abril, tenía lugar por la noche, cuando llegaba a casa: "Me quitaba las braguitas y, en lugar de tirarlas, las echaba al fonde del cesto de la ropa sucia pensando que no las iba a encontrar nadie". Puedes ver cómo flipa Rubén Cortada con la escatológica confesión de Silvia Abril en el vídeo principal de la noticia.