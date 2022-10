Nada más abandonar Josie el plató de Zapeando, Dani Mateo espeta: "Es imposible, es imposible, es como la yedra, cuando agarra ya no hay forma de sacarla. Es que no me escucha", se queja el presentador.

Unas palabras que Cristina Pedroche secunda con un "es fuerte", pero le comprende porque cuando van a que le tomen medidas para sus looks, una actividad en la que podrían "tardar entre dos y cinco minutos", lo cierto es que siempre tardan "entre dos y cinco horas porque no calla". "Hay que frenarle", reconoce, porque "empieza a crear y a imaginarle cosas" y no para. Puedes ver la 'crítica' de Cristina Pedroche a Josie, mientras se pasea por "las sombras" del plató de Zapeando, en el vídeo principal de la noticia.