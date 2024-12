Alicia Sornosa cuenta cómo fue la experiencia de dar la vuelta al mundo en moto: "Me ha pasado de todo"

Zapeando cuenta con Alicia Sornosa, una periodista y aventurera que, además, es la única mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo en moto sola. Alicia explica que para ella esa experiencia fue "una de las cosas más bonitas e interesantes" que ha hecho en su vida. "Me ha pasado de todo y he ido aprendiendo un montón por el camino", añade.

Sornosa confiesa que, en ese momento, no sabía montar muy bien en moto. "Salí para aprender por el camino", afirma. "Yo voy un día en bici y tengo agujetas una semana", confiesa Nacho García, "tú tanto tiempo en moto tiene que ser cansado".

Alicia explica que los tres primeros días de viaje suelen ser dolorosos. "Duele el culete", explica. Ella ha llegado a viajar, sin parar, más de seis horas seguidas. "En Rusia hice la transiberiana, había un momento que eran mil y pico kilómetros, que no había nada, y no quedó mas remedio que no parar", argumenta.