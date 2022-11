Alberto Rey visita el plató de Zapeando, donde analiza las películas de Superman después de anunciarse que habrá una segunda película con Henry Cavill de protagonista, 'El hombre de acero'. Sin embargo, el experto en cine afirma que se ha comentado que el protagonista no quería volver a repetir el personaje: "Se rumoreaba que podría ser el nuevo Bond y eso le invalidaría para coger un papel como Superman, pero se ha presentador le proyecto de la secuela".

"La primera (de Cavill), que se estrenó en 2013, hizo más de 668 millones de dólares", explica el experto en cine, que analiza cómo el vestuario se ha dio modernizando según avanzaban las películas desde la primera que se hizo de Superman en la historia. "En el traje ya no hay mallas, hay más una especie de armadura y los calzoncillos ya no van por fuera, van por dentro. De hecho, hay cremallera para cuando Henry necesite ir al baño". "Me parece brutal la nueva de Superman", confiesa Dani Mateo en el plató, donde Alberto Rey afirma que "'El hombre de acero' es una buena película". Sin embargo, destaca que "es muy difícil quitarle a Christopher Reeve el título de mejor Superman".