Alberto Rey demuestra por qué 1999 fue el mejor año de la historia del cine: "Influyó en la cultura posterior"

El escritor Brian Raftery publicó en 2019 el libro 'Best. Movie. Year. Ever.: How 1999 Blew Up the Big Screen'. Esta publicación defendía que el año 1999 fue el mejor de la historia del cine. El periodista Alberto Rey afirma que "para gustos los colores" pero, como Raftery, considera que ese año fue increíble gracias a las grandes películas que se hicieron y "la influencia que tuvieron en el cine, la moda y la cultura posterior".

Un buen ejemplo de ello es 'Matrix'. Tras esta película, "la ciencia ficción y los efectos especiales no volvieron a ser lo mismo después de la película". Otro concepto que se hizo muy popular a finales del siglo XX que es spoiler. "¿Qué película trajo el palabro a nuestras vidas? 'El sexto sentido'", indica Alberto.

"Esta fue la película más icónica, sobre todo financieramente, de aquel año", expone el experto. Rey comenta que M. Night Shyamalan, su director, consiguió engañar a los espectadores. "Lo mal que lo ha hecho desde entonces intentando repetir otra vez el mismo efecto", añade el periodista.

'El proyecto de la Bruja de Blair' "fue la más innovadora, sobre todo, en la forma, en el fondo, en el rodaje, en la promoción... en todo", afirma Alberto. El film simulaba estar hecho a partir de unas cintas que se habían encontrado. Estas habían sido grabadas por tres jóvenes que pretendían hacer un documental sobre una leyenda local conocida como La bruja de Blair. "La película da miedo porque es verdad que el mecanismo funciona", expone Rey, "y tiene uno de los finales más aterradores de la historia del cine".

1999 también tiene películas que se han convertido en clásicos y, como expone Alberto, "la lista es interminable". En la misma podemos encontrar 'Eyes Wide Shut', 'Magnolia', 'El club de la lucha', 'La milla verde', 'Cómo ser John Malkovich' o 'American Beauty'. La última, como detalla el periodista, "es un puñetazo en la cara al estilo de vida norteamericano: feliz por fuera pero, que si rascas un poco, te encuentras con una sociedad absolutamente enferma".