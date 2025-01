Alberto Chicote, tras ver la capa que tapa el vestido de Cristina Pedroche: "Más que Chicote, me siento chiquito"

"Cristina, no puedo esperar para decirte que esta vez te has superado", reconocía Alberto Chicote ante su compañera, Cristina Pedroche, en las Campanadas 2024. "Luces sorprendente, misteriosa y enorme".

Aunque el vestido de Cristina Pedroche acapare a menudo todas las miradas de las Campanadas, esta Nochevieja no podemos más que admirar también la capa que esconde el secreto mejor guardado del 2024. Así lo reconoce también su compañero en esta aventura desde hace nueve años, Alberto Chicote.

"Cristina, no puedo esperar para decirte que esta vez te has superado", decía apenas un minuto después de encontrarse con ella en ese mítico balcón con vistas al reloj de la Puerta del Sol. "Esta noche luces sorprendente, misteriosa y enorme. Vamos, que yo más que Chicote, me siento chiquito a tu lado", decía el presentador entre las risas de la colaboradora de Zapeando. Él, como todos, quería saber más acerca de este diseño.

"¿Esto a qué te recuerda? ¿No te recuerda a una figura histórica española, una buena Menina?", preguntaba Cristina Pedroche. "También quiero hablar de mi tocado maravilloso, con estos elementos que son 'muy Pedroche'", afirmaba ella misma, intentando no desvelar nada más y dejar la sorpresa de su vestido para más tarde.