En Cádiz siguen disfrutando de su Carnaval aplazado, que nos sigue dejando momentazos como la actuación de la primera comparsa de la historia escrita y protagonizada, exclusivamente, por mujeres. Se trata de 'We can do... carnaval'.

"Me ha encantado, si me admiten me apunto para la próxima", destaca tras verlas Valeria Ros, pero, rápidamente, Dani Mateo le advierte de que para pertenecer a la comparsa "hay que saber cantar". Puedes ver la actuación en el vídeo principal de esta noticia.