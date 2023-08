Los cruceros están de moda, por eso, la empresa Royal Caribbean Internacional ha construido el "crucero más grande del mundo" que se "ha lanzado por primera vez a la mar para completar su período de pruebas", informa Dani Mateo a sus compañeros de Zapeando. El Icon of the Seas es un 6% más grande que el anterior barco más grande del mundo y mide 365 metros de largo o, lo que es lo mismo, "tres campos y medio de fútbol y 100 metros más que el Titanic", compara Quique Peinado.

Además, este crucero cuenta con un parque acuático con 6 toboganes gigantes, 7 piscinas, 9 jacuzzis, 2850 camarotes, una pista de hielo, 15 recintos de música en vivo, un parque, karaoke recreativo, simulador de surf y un minigolf; y todo ello repartido en sus 20 pisos de altura que dan capacidad para casi 10.000 personas.

El barco, en total, pesa "unas 250.800 toneladas", explica Quique Peinado, que asegura que es una "ciudad sobre el mar". "Quiero verlo con personas de verdad porque si no, no me fío", espeta Dani Mateo, que alucina con el crucero más grande del mundo y que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.