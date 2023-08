Wyoming asegura que nunca ha querido entrar en política, entre otras cosas -dice- porque no vale para ello: "Uno tiene que saber sus limitaciones. Además, es un mundo que no me interesa en absoluto, otra cosa es la política municipal, gente que quiere a su pueblo y que quiere arreglar las cosas", confiesa a su amigo, David Trueba, conductor del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM, en el capítulo 'Política'.

Pero como era de esperar, sí, a Wyoming también le ofrecieron entrar en política, mucho, muchísimo antes, de hecho, de que fuera el personaje público y famoso que es hoy. "La primera vez que me tantearon, estaba yo con El Reverendo, y me sorprendió muchísimo, porque yo estaba trabajando en un bar. Era la época de UCD, no veas si ha llovido y alguien nos vino a contratar y a proponer que por qué no me metía en política", recuerda Wyoming.

Además, recuerda que ideológicamente hablando, el partido al que le ofrecían entrar era muy dispar a su ideología. Pero la respuesta, asegura Wyoming, le sorprendió todavía más. Dale al 'play' para poder conocer la anécdota al completo.