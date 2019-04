Hemos visto a Cristina Pedroche intentar imitar a Chiquito de la Calzada en Zapeando, actuar a lo JLo en Tu cara me suena y contar chistes malos sin descanso, pero ella asegura que no se presentaría a un talent show. Según confiesa la clave es que no tiene vergüenza.

En Tú sí que sí vuelve a ponerse al frente de una gran apuesta de laSexta y está encantada con su papel de presentadora porque podía implicarse con los concursantes -"sus pollitos"- como una madre ya que no tiene que juzgarles.

Para eso cuenta con el jurado del programa: Soraya Arnelas, Silvia Abril y Rafa Méndez con los que Pedroche tiene mucha sintonía. Ninguno hace el papel de malo, pero la presentadora nos confiesa que "Silvia Abril dice que no con más gracia".

La prueba de fuego para Cristina Pedroche será aguantar sin decir quién es el ganador de Tú sí que sí.