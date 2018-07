Sumamos 'Tinder', la nueva canción de Cristianer Vlogs, a la lista de temazos de Top Trending Tele

EL TEMAZO

Realizar vídeos caseros está de moda y si no que se lo pregunten a Cristian Sánchez, conocido por su nombre artístico 'Cristianer Vlogs', que nos trae su nuevo éxito 'Tinder' con letras como esta: "Yo le doy al like, like like, siempre pensando en el much. Tu le das al súper like".