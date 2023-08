En 2019 y según explicó la Junta de Extremadura a ¿Te lo vas a comer?, el organismo regulador de la autonomía abrió una investigación a Ecovera por una partida de huevos ecológicos de la que no pudieron mostrar su trazabilidad y se suspendió cautelarmente su certificado ecológico.

En el marco de la investigación que estaba llevando el programa acerca de este tipo de productos, Alberto Chicote se puso en contacto en primer lugar con uno de sus trabajadores, que confirmó que el Seprona les estaba investigando y explicaba el motivo por el que no habían encontrado las facturas de una de las partidas. "El camionero que traía los huevos se las llevó en el camión", se excusaba. Él afirmaba que no le habían retirado el certificado de huevos ecológicos. "De momento, yo sé que nosotros seguimos funcionando".

El famosos chef llamó seguidamente a la propietaria de Ecovera. "Me habían indicado que su empresa estaba en una investigación porque había una partida de huevos de la que no se podía demostrar su trazabilidad y me dijeron que la Guardia Civil había estado en su granja". Ella lo negó todo con rotundidad. "No entiendo de qué me estás hablando, ni me importa. Yo sí tengo cosas que hacer. Entiendo que es tu trabajo, pero yo tengo que hacer el mío", decía tajante.

Alberto le pidió verse en persona, algo a lo que ella se negó. "Yo de este tema no tengo nada que hablar ni contigo ni con nadie". La propietaria terminaba estallando. "Te puedo decir que tengo una tía en Alcalá y que te puedes ir a buscarla".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.