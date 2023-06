Alberto Chicote, en compañía de Ignacio Palomar, abogado especialista en temas de alimentación, visita algunos restaurantes para comprobar si tienen o no carta de alérgenos y si tienen conocimiento acerca de esta materia. En su primera incursión, el presentador de ¿Te lo vas a comer? pregunta por este asunto a uno de los hosteleros: "¿Tú sabes lo que tienes que tener por si alguien te llega y te dice que es alérgico a algo?"

"Tengo un papelillo por ahí que nos dan de la junta municipal para los alérgenos", responde con convicción. La duda llega después de la siguiente cuestión de Chicote. "¿Me lo puedes enseñar?". El hombre se excusa diciendo que es su hija quien lleva todo el negocio. "Te mentiría si te digo que sí", reconoce cuando el chef le pregunta si podría enseñársela a alguien que se la pidiera. Pero se justifica asegurando que nadie en 7 años se la ha pedido jamás.

"Si cualquiera tuviera un conocido que hubiera fallecido de un tema de estos, estoy seguro que en su restaurante lo cumpliría de pe a pa", lamenta Ignacio XX. Su paseo les lleva hasta un segundo restaurante en el que no les dejan ni entrar y responden con un simple "no". Pero ojo, porque "un establecimiento que carezca de controles puede ser sancionado con 600.000 euros y un restaurante que no etiquete adecuadamente, puede ser 20.000 euros".

En su tercera parada tienen más suerte. Allí les muestran la detallada tabla de alérgenos que han elaborado, integrada en la carta. La profesional explica punto por punto cada plato y el procedimiento que siguen para llevarlo a cabo correctamente. "Es muy importante dar una información correcta al consumidor, porque las consecuencias de lo contrario pueden ser mortales".