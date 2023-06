Alberto Chicote regresa a laSexta con una nueva temporada de Te lo vas a comer, un programa en el que el chef deja de lado su faceta de cocinero para conocer de primera mano qué hay detrás de los procesos de alimentación y consumo que nos afectan directamente a todos. Eso sí, no pierda su habitual mordacidad. "Yo esto no me lo comería ni harto de whisky", asegura en una de las entregas que podremos ver próximamente en laSexta.

En estos episodios, Chicote buscará, preguntará, investigará, probará e incomodará para dar respuesta a una serie de preguntas para los que todos los comensales deberíamos conocer la respuesta, aunque en realidad, no sea así.

¿Puedes fiarte de las reseñas?, ¿se puede comer saludable y barato?, ¿qué setas son venenosas?, ¿cómo se prepara el catering de una boda? El televisivo chef tira del hilo para llevar adelante su investigación. ¿Sabes cómo ha llegado esa comida a tu plato?

Muy pronto, nueva temporada de Te lo vas a comer en laSexta.