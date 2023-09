"La empresa de catering Aramark es la que más comedores públicos gestiona en Andalucía. La responsabilidad de la alimentación que se sirve en estos colegios es de la Consejería de Educación de la Junta. Les he pedido por mail una entrevista. De momento, no tengo respuesta", explicaba Alberto Chicote en este programa de ¿Te lo vas a comer? emitido por primera vez en 2019.

Quienes sí se reunieron con el famoso chef fueron los padres de los estudiantes de algunos de los colegios cuyos comedores son gestionados por esta empresa. "La comida no está buena, no está en condiciones", denunciaba una de las madres. "Mis hijos son pequeños, pero me lo cuentan, sobre todo el de 5. Me dice, 'mamá, garbanzos con el pellejo por otro lado. Crema que no es crema, que es aguachirri'", relataba otra de ellas.

"De primero, lechuga, y de segundo, sopa de pasta", afirmaba una de las entrevistadas. "Yo me he visto obligada a tener que sacar a mi hija del comedor porque en diez días continuados mi niña no comía ningún día. Entonces ya les pregunto a las monitoras que qué pasa, que es una niña que come bien y me dicen que no pueden hacer nada, que la comida no está buena", es otro de los testimonios que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"La monitora me dijo que si fuera su hija no la obligaría a comer", lamentaba otra madre. "Me acaba de entrar una cosa por la espalda que...", reconocía Chicote.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? de 2019.