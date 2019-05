Chicote destapa el error del menú en el Ejército: "El equilibrio nutricional está más bien olvidado"

El coronel Manso, uno de los altos cargos del Ejército de Tierra y uno de los mandos en el ámbito de la alimentación, muestra a Chicote los menús de la base Príncipe, en Paracuellos del Jarama.

Ante las cámaras de ¿Te lo vas a comer? asegura que "3,7 de cada 5 militares comen en el cuartel", donde pagan dos euros por un menú subvencionado por Defensa. Sin embargo, los datos que maneja el presentador muestran otra realidad: muchos militares evitan comer en el cuartel por la baja calidad de la alimentación.

El responsable explica, además, que los menús están "diseñados por la empresa contratada y después pasa al jefe de Servicio de la base". Tras decir esto, Chicote le muestra menús en los que "el equilibrio nutricional no está garantizado". "Yo no soy responsable de esto, no sé de qué acuartelmiento son", sentencia el coronel.

También te puede interesar:

La denuncia de un militar sobre la comida en el Ejército: "Nos han dado tortilla con moho, comida con gusanos y fruta podrida"

Un coronel del Ejército de Tierra, sobre el escándalo de la fidegua con gusanos: "Ha sido un fallo, lo admitimos"

Chicote pone en apuros a los responsables de la alimentación en el cuartel de Camposoto, Cádiz: "¿Esto se lo comerían ustedes?"