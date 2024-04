El gazpacho es el gran protagonista de la sección del chef con estrella Michelin Carlos Maldonado, que hoy ha preparado hasta tres modalidades diferentes de este plato. Entre ellas, un gazpacho de fresas que Iñaki López y Cristina Pardo prueban en directo en el vídeo sobre estas líneas.

Con la primera cucharada, Cristina Pardo ya hace un primer gesto de sorpresa, mientras Iñaki aplaude a Maldonado por el plato: "Yo me voy a guardar un poco como crema corporal, como after shave me lo voy a poner".

"La gente que no tiene esta sección en sus programas, ¿cómo hace?", se pregunta Cristina Pardo mientras va a la batidora a por otra ración. "Es muy loco lo bueno que está todo", añade la presentadora, hasta el punto de que "puede que este sea mi día favorito de la sección de cocina". "El jueves es el único día que no me voy a pillar baja", apunta Iñaki.