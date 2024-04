Equipo de Investigación habla con Isabel Ruiz, hija de Antonio, quien lleva desaparecido desde 2018. Su última prueba de vida fue una visita médica en julio de ese año. Desde entonces, no se sabe nada que él. Su hija afirma que la pareja que tenía su padre en ese momento intentaba que no se acercasen a él. "Si nosotros íbamos a verlo a su casa, ella nos echaba radicalmente. Si nos veía por la calle, se cruzaban de acera. No quería que tuviera mi padre relación con ninguno de nosotros", denuncia la mujer.

Ante esta situación, su hermana decidió no invitar a la pareja de su padre a su boda algo que, al parecer, ella no se tomó nada bien: "Se lo tomó mal porque ese día le robó a mi padre el dinero que tenía en efectivo en su casa; incluso le robó el oro a mi abuela, que tuvo que ira denunciar a la comisaría de Baza, y allí recuperar su oro, que estaba en un compraventa".