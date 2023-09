Tras presenciar algunos registros de la Guardia Civil e investigar en profundidad acerca de la pesca, distribución y venta ilegal de atún rojo, Alberto Chicote se desplazó en 2018 con ¿Te lo vas a comer? hasta Mercamadrid para conocer el punto de vista de los distribuidores. Allí se encontró con Juan, que fue uno de los detenidos en la operación policial, quien se consideraba "víctima de un entramado". "Me llevaron detenido. Sin ninguna explicación nos esposaron, pero de una manera... como si fuéramos los mayores criminales. Yo pienso que deberían haber venido más moderados. Si somos las víctimas, deberían haber tenido algo más de información".

Él aseguró que tenía toda la documentación, pero "si este señor la ha falsificado o lo que sea, ya es otro problema", se defendía. Él compró atún a algunos de los mayores implicados en este caso. "Pero tampoco lo sabemos si él ha sido también víctima", argumentaba. Chicote estallaba. "Los que somos víctimas somos los que compramos cosas con una etiqueta que no sabemos lo que es. El consumidor final".

Juan insistía además en que podía saber si el atún tenía histamina a simple vista, aunque poco a poco sus argumentos se fueron desinflando mientras hablaba con el chef. "Sí, lo sabes por la frescura y el enfriamiento del pescado. Se intuye. Yo veo un atún y yo sé si ese pescado está en condiciones". "Hostia, no puedes intuir un compuesto químico en la carne de atún, no me jodas", explotaba. "Tú no ves las histaminas a ojo y me juego contigo tu sueldo contra el mío cuando quieras".

La desesperación de Alberto Chicote ante los erróneos argumentos de Juan era más que evidente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2018 emitido en laSexta.