En una temporada pasada de Te lo vas a comer, Alberto Chicote investigó a 'Ecovera', una empresa de agricultura ecológica de Granada que fue condenada por un delito de falsedad documental en relación a los productos que vendían.

Pero el presentador de Te lo vas a comer no consigue hablar con ningún trabajador de la empresa: "Les he llamado y es imposible hablar con ellos. Es como si se los hubiese tragado la tierra. He conseguido saber que fueron condenados por un delito de falsedad documental y que podrían haber montado otra empresa de productos ecológicos con distinto nombre".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2020.