Alberto Chicote y Javier Estévez, propietario de 'La Tasquería', se sientan en un restaurante de la Plaza Mayor de Madrid para comprobar cómo es la comida que sirven. Para ello, piden una paella de pollo, carne y marisco, pero no llegan a probarla.

Tras un rato de espera, uno de los camareros sale para decirles que les puede servir platos fríos, pero no calientes porque la cocina se ha estropeado. Sin embargo, Alberto Chicote se percata de que están sirviendo paellas a otras mesas.

"Ahí hay una paella. Dígamelo claro, 'a ti no te vamos a dar de comer', pero no me digas que no me lo puedes hacer", le recrimina el presentador. A lo que el trabajador le contesta: "Es lo que me ha dicho mi jefe que te diga".

La situación deja alucinados a Alberto Chicote y a su invitado, Javier Estévez, que se marchan del local en busca de otro. "Es la primera vez que me pasa algo así", sentencia el presentador.

Otros momentos destacados

Cuando Chicote y Javier Estévez logran sentarse en una terraza en la madrileña plaza para comerse por fin una paella, se llevan una gran decepción. La carta indicaba que el plato venía con cigalas y gambas pero cuando se lo llevan a la mesa, la composición es diferente y Chicote acaba indignándose: "Se piensan que uno no se entera de nada".

El presentador tampoco queda satisfecho en Barcelona. Allí, es víctima de un fraude. Pide una paella y en vez de hacerla en el propio restaurante se a llevan de un Hotel. "Tengo la sensación de que me tomas por imbécil", le dice al responsable que les atiende.