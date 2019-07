Alberto Chicote y el cocinero Javier Estévez, propietario de 'La Tasquería', se sientan en un restaurante de la Plaza Mayor de Madrid a comer paella después de que en otro local no les sirvieran comida.

Ambos piden paella de marisco, pero cuando se la traen a la mesa se ven sorprendidos porque no tiene ni cigalas ni gambas. "¿Dónde están las cigalas?", le pregunta Chicote al camarero, a lo que este responde: "No entran, lo siento si no te lo ha dicho mi compañero".

"En la carta ponía que lleva calamar, gamba y cigalas y así venía en la foto", le recrimina el presentador, que, además, dice "joder, qué mal rollo.

Otros momentos destacados

Cuando Chicote trata de comer paella en Barcelona, tampoco le sale muy bien. Sentado en una terraza en pleno centro de la ciudad, el presentador y su acompañante son víctimas de un fraude, y es un señor que pasea por la calle quien les advierte: "Lo que os van a servir, lo van a cocinar en otro lado".

En Madrid tampoco se lo ponen fácil ya que en su primer intento por comerse una paella, el restaurante se niega, alegando que se les ha estropeado la cocina y que solo pueden poner platos fríos. "Dime claramente que no quieres hacerlo, no me digas que tienes la cocina estropeada", le responde el chef al camarero.