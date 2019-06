Los graves insultos que tuvo que soportar Alberto Chicote al destapar la mala calidad de los comedores escolares

Alberto Chicote se desplaza hasta Las Mesas, en Las Palmas, para hablar con la empresa de catering Narajo y Enríquez, cuyo menú no cumple con los criterios nutricionales que marca la Consejería ya que ofrece un exceso de fritos y salsa. Además, es uno de los catering que más comedores escolares gestiona la isla, y es que, en total, atiende 42 colegios públicos.

Cuando el presentador llama a la empresa al no encontrar a nadie en el lugar, le dicen que no van a hacer declaraciones, pero nada más finalizar la llamada, Alberto Chicote recibe un grave insulto de uno de los trabajadores que se encuentra en la zona.

Al pedir explicaciones, el presentador no recibe respuesta. "La única declaración que he recibido de esta empresa es 'me cago en tu puta madre', por lo menos ya tenemos un trato más familiar", destaca Chicote. En ese momento, aparece la Policía para hablar con Chicote, quien explica que "un señor" le acaba de decir que "se caga" en su "puta madre".