Estos son los indignantes menús de varios comedores escolares: "La empresa quiere enriquecerse con nuestros hijos"

Aramark es la empresa de catering que más comedores públicos gestiona en Andalucía, concretamente, en Sevilla gestiona más de 60 cocinas de colegios. La responsabilidad de la alimentación que se sirve en estos colegios es de la Consejería de Educación de la Junta.

Pero las quejas por la mala calidad de la comida que esta empresa ofrece no paran de aumentar. Por eso, Alberto Chicote se desplaza hasta uno de esos colegios, el de Educación infantil y primaria Valdés Leal, para hablar con un grupo de padres y madres. "Esta empresa quiere enriquecerse con la comida de nuestros hijos", lamenta una de las madres.

Por otro lado, otra joven destaca que ha tenido que llegar a sacar a su hija del comedor: "Me he visto obligada, en diez seguidos no comía nunca. Incluso la monitora me ha dicho que no puede hacer nada que la comida está mala". Otra de las monitoras, incluso, ha llegado a decir que si fuera su hija no la obligaría a comer la comida que ofrecen, sentencia otra madre.