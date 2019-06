La llamada con la que Alberto Chicote desenmascaró la mentira de un catering

Alberto Chicote habla en Las Palmas con una trabajadora de Narajo y Enríquez, una empresa de catering cuyo menú no cumple con los criterios nutricionales que marca la Consejería.

Pese a que cuando llegó en primer lugar, se le informó de que nadie quería hacer declaraciones, posteriormente, una de las trabajadoras sale a la calle para hablar con él. Aunque la empleada no quiere salir en televisión y , por ello, hablan sin cámaras.

Durante la conversación se puede oír cómo la trabajadora defiende la comida de la empresa y destaca que el nutricionista que da el visto bueno de los menús es Aitor Sánchez. Lo que ésta no sabe es que este nutricionista es amigo de Alberto Chicote, por lo que nada más acabar de hablar con ella, el exitoso chef llama a Sánchez, quien, tajantemente desmiente a la joven. "Eso no puede ser, es completamente falso, nunca he trabajado para ese catering ni supervisado sus menús", concluye.