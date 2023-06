"Buenas tardes. Estoy ahora mismo en directo en YouTube, y tengo aquí a 3.700 personas a las que les estoy enseñando sitios, lugares típicos de Vigo y este me han dicho que no podía faltar". Así se presentó un creador de contenidos en un establecimiento hostelero que vende empanadillas. "Son las mejores empanadillas de Vigo", aseguraba entonces la dependienta, sin saber lo que le esperaba a continuación.

Tras probar esta exquisitez, el youtuber pretendía marcharse sin pagar y su reacción cuando le pidieron que abonara el precio del producto fue poco menos que bochornosa. "¿Que tengo que pagar? Espera, que hemos entrado en un problema. Entonces, te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir un pelín más caro. Son 2.500 euros. Os lo mandará mi empresa, no te preocupes".

"Me estás amenazando", se quejó la empleada. "Te la estás jugando con mi puesto", añadió.

Este momento, tan bochornoso y surrealista tuvo lugar en 'A tapa do barril'. "No voy a decir el nombre del susodicho para no darle lo que busca: publicidad gratis", comenta Alberto Chicote en este capítulo de ¿Te lo vas a comer? que explora los entresijos de la llamada "dictadura de las reseñas". Para el presentador, este es un "claro ejemplo e ciberacoso a un negocio".

El equipo del programa se desplaza hasta Vigo para encontrarse con la dueña del establecimiento. "Un prenda decide venir porque le sale a él de las narices a que le invites a lo que sea", resume Chicote en una conversación con Ana Terzado, la propietaria. Pero el incidente no quedó aquí.

Después, comenzaron a aparecer decenas de reseñas negativas en internet. "Eso puede afectarte negativamente", asegura Terzado. "De hecho, si ves todas las reseñas que salieron en el Google, eran de personas que solo habían puesto una y de una estrella. Alguien me explicó que estas personas tienen comprados 'haters'", explica. "Esto se está yendo de madre".

La parte positiva es que, al hacerse viral el vídeo, muchas otras personas han decidido apoyarlas. "Este es el ejemplo de la importancia de las redes sociales". Ella considera que el sector hostelero está indefenso ante estas reseñas y cuenta a Chicote otra situación desagradable a la que tuvo que hacer frente anteriormente. "TripAdvisor me dijo que no consideraba adecuado quitar la reseña".