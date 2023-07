Alberto Chicote se traslada hasta Los Palacios (Sevilla) para acudir a una cita concertada por una redactora de ¿Te lo vas a comer? con un 'hostelero' que ha puesto en marcha un catering ilegal. Sin embargo, quien acude al encuentro es el famoso cocinero. "Hombre, ¡el señor Chicote! ¿Qué quería? ¿Verme a mí?", dice el hombre, que se hace llamar 'Don Miyagi' reconociéndole enseguida.

Cuando el chef le comenta que está grabando un programa de televisión, rápidamente intenta evitar la situación. "Yo soy un hombre jubilado y no quiero problemas", avisa. "Ya, pero si no quieres problemas, igual no te pones a dar caterings así por tu cuenta... Sabes que lo que tú haces, más ilegal no se puede", responde Alberto.

Es en este momento en el que el señor empieza a negar la mayor y afirmar que él no hace ningún catering. "Yo hago cuatro comidas y ya está", se justifica. "Pero a Marta, una persona de la redacción del equipo, le has ofertado un menú de boda, le has enseñando dónde lo preparas... No me digas que no lo haces porque sí que lo haces", dice Chicote.

"Estás poniendo en riesgo la salud de la gente. Tú no puedes garantizar un transporte que no rompa cadenas de frío, dar un catering que tenga unas inspecciones, un control sanitario. Es decir, es que de todo lo que hay que hacer, tú no tienes nada. Lo que tú haces es como hacer una tortilla y llevárselo al vecino de al lado. Pero tú estás cobrando dinero", le reprocha el cocinero. "Tú te sentías capaz de dar de comer a 100 personas con una nevera y un coche. Con dos cojones y un palito".