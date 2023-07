Alberto Chicote se ha desplazado hasta bosques del norte de la provincia de Guadalajara donde solo se pueden recoger setas para consumo propio. La normativa prohíbe coger más de cinco kilos por persona y día. Sin embargo, muchos intentan saltársela a diario para hacer negocio.

¿Cuál es el recorrido que hacen las setas que salen del monte de forma ilícita? Los recolectores ilegales se desplazan unos kilómetros con sus cargamentos de níscalos hasta que un mayorista se los queda llenando hasta arriba su furgoneta. Alberto Chicote habla con él, que asegura desconocer de dónde procede el producto: "Hay mucho monte, no sé de dónde viene".

Preguntado por las prácticas ilegales, el mayorista asegura que todas las personas "tienen permiso para coger" y añade que a él le regalan las setas a cambio de un bocadillo, un cartón de tabaco y una bebida.

A unos metros, Alberto Chicote descubre a un hombre vendiendo níscalos sin licencia y precisamente es el mismo que minutos antes ha asegurado a los agentes medioambientales que todos eran para el consumo propio: "Te he visto antes, ¿ya has traído el níscalo para vender, no decías que era para la familia?".

Ante la monumental pillada de Chicote, el recolector ilegal enmudece y apenas puede contestar.