Alberto Chicote lleva 37 años en el mundo de la cocina y la gastronomía, profesión que le conquistó nada más entrar en la escuela de hostelería: "Me metí para probar y me enamoré el primer día", le contaba a Antonio García Ferreras el jueves pasado en Al Rojo Vivo cuando fue a presentar la nueva temporada deTe lo vas a comer que se emite desde entonces, cada jueves a partir de las 22.30h en laSexta.

Pero ¿y en el mundo de la televisión? ¿Cómo le conquistaron las cámaras, desde cuando y cómo entró en el mundo de la comunicación? Chicote confesó que no fue él quien lo decidió. "Tuve la fortuna de que alguien de esta casa (Atresmedia) me llamó para hacer Pesadilla en la cocina, creyeron que era la persona adecuada para hacerlo. Y pensé ¿por qué no? No encontré ningún motivo para decir que no".

Así, grabó 4 capítulos del programa y luego pensó que seguiría con su profesión y con su historia, sin embargo lleva delante de las cámaras desde 2012 que se puso al frente de este programa en laSexta. Luego llegaría Top Chef en Antena 3 o Te lo vas a comer, también en laSexta. "Mientras me siga divirtiendo, me siga gustando lo que hago y tenga la oportunidad de hacer estos trabajos, seguiré aquí", decía Chicote.