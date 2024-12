La gente suspende en matemáticas en la encuesta de El Intermedio: "Me cago en la leche... ya estamos fastidiados"

Casi el 40% de los niños españoles menores de diez años tienen un nivel bajo o muy bajo en matemáticas. El equipo de El Intermedio sale a la calle a preguntar a los españoles qué les parece esta falta de conocimientos en la materia.

La mayoría asegura que les parece mal que los niños no tengan el nivel adecuado en matemáticas a esa edad. Mientras que algunos lo achacan a la falta de interés, otros lo atribuyen a que son un poco perezosos. "Ya no estudian nada, no quieren estudiar. La juventud está muy mal", señala un hombre.

Por otro lado, también acusan al uso de las pantallas como el problema principal. "Los móviles están contaminando todo", comenta otro señor.

Asimismo, todos mandan un mensaje para que los pequeños sean conscientes de lo importante que es esta materia en su vida. "Si no saben matemáticas, no son nada", asegura una mujer.

Sin embargo, cuando el equipo de El Intermedio les hace una pregunta sobre matemáticas, todos fallan menos uno. "Me cago en la leche… ya estamos fastidiados", responde un hombre cuando le preguntan cuánto es seis por nueve.